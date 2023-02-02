WP: Киеву сообщили о необходимости отчитаться за все поставки Вашингтона

Чиновники из США сообщили Украине, что киевскому режиму придется отчитаться за все американские поставки. Материал об этом написало издание Washington Post.
По информации газеты, высокопоставленные чиновники Пентагона, Государственного департамента и агентства по международному развитию недавно посетили Украину. Они выступили «со своеобразным» предупреждением о поддержке со стороны США.
В ходе визита чиновники также призвали киевский режим продолжать борьбу с коррупцией. Газета также подчеркнула, что эта поездка состоялась на фоне падения поддержки Украины со стороны американской общественности.