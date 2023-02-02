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Минобороны Британии: отказ Лондона направлять Киеву самолеты не окончательный

Политика
Минобороны Британии: отказ Лондона направлять Киеву самолеты не окончательный

Правительство Великобритании не приняло итогового решения о невозможности направить киевскому режиму самолеты. Этой информацией поделился глава министерства обороны страны Бен Уоллес.

По его мнению, сейчас направление истребителей Киеву не является правильным подходом. Британские самолеты крайне сложные и могут быть неприменимы на Украине. Слова Уоллеса передает издание Reuters.

Глава британского министерства обороны также подчеркнул, что в данный момент киевскому режиму необходимы танки и бронетехника. Лондон должен быть уверен, что самолеты будут будущим требованием Украины для победы в столкновениях.

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