Минобороны Британии: отказ Лондона направлять Киеву самолеты не окончательный

Правительство Великобритании не приняло итогового решения о невозможности направить киевскому режиму самолеты. Этой информацией поделился глава министерства обороны страны Бен Уоллес.
По его мнению, сейчас направление истребителей Киеву не является правильным подходом. Британские самолеты крайне сложные и могут быть неприменимы на Украине. Слова Уоллеса передает издание Reuters.
Глава британского министерства обороны также подчеркнул, что в данный момент киевскому режиму необходимы танки и бронетехника. Лондон должен быть уверен, что самолеты будут будущим требованием Украины для победы в столкновениях.