Транспорт Петербурга перестал отображаться на онлайн-картах 1 февраля

Источник в Смольном сообщил изданию, что все цифровые сервисы городского транспорта в Петербурге не функционируют. Люди и диспетчеры не имеют возможности отслеживать автобусы, троллейбусы и трамваи. Когда городским властям удастся устранить поломку – не известно.