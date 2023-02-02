Транспорт Петербурга перестал отображаться на онлайн-картах 1 февраля

Вечером среды, 1 февраля, городской транспорт Санкт-Петербурга перестал отображаться в сервисе «Яндекс.Карты». Издание НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщило, что сбой произошел по вине администрации города.
Источник в Смольном сообщил изданию, что все цифровые сервисы городского транспорта в Петербурге не функционируют. Люди и диспетчеры не имеют возможности отслеживать автобусы, троллейбусы и трамваи. Когда городским властям удастся устранить поломку – не известно.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» также подтвердил сбой. Все транспортные цифровые сервисы на данный момент не функционируют. Официальной причиной назвали сбой в работе распределительного регионального центра обработки данных, подконтрольного исполнительным органам государственной власти.