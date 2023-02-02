Эрдоган заявил о сотрудничестве России и Турции в области зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара продолжают работу по безвозмездной доставке продовольствия и удобрений нуждающимся странам. Об этом глава государства сообщил на телеканале TRT.
Эрдоган рассказал о сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, его российский коллега заявил о готовности отправить зерно бесплатно.
На первом этапе порядка 46% зерна получила Европа. Эрдоган добавил, что Турция готова изготовить из этого зерна муку и отправить ее нуждающимся государствам. Кроме того, он допустил поставки удобрений.