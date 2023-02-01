Жителю Кубани дали 15 лет за убийство друзей и изготовление взрывчатки

Суд постановил, что в июле 2022 года мужчина гостил у двух друзей. Застолье быстро переросло в конфликт. Тогда мужчины избили убийцу и выгнали из дома. Из-за обиды Соболевский вернулся с охотничьим ружьем, из которого расстрелял друзей.