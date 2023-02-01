Вострецов рассказал, как Лондон игнорирует интересы британцев в угоду США

Глава СОЦПРОФ назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других руководителей западных стран «ручными песиками» США. По его словам, если они не уберут руки от Украины, то у них не получится дальше «греться в своих креслах».