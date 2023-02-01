Великобритания в ущерб интересам своих граждан занимается делами третьих стран ради «американского господина». Такое мнение выразил ФАН руководитель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Ранее в Лондоне состоялась самая крупная забастовка за последнее десятилетие. Причиной мероприятия стал новый закон о минимальном уровне работы основных служб во время манифестаций.
Вострецов предположил, что столь масштабная забастовка является лишь началом. «Безумное» Правительство Великобритании не заботится о своих гражданах. Когда власть забывает о нуждах своих жителей, они начинают вспоминать о своей власти, указал он.
Глава СОЦПРОФ назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других руководителей западных стран «ручными песиками» США. По его словам, если они не уберут руки от Украины, то у них не получится дальше «греться в своих креслах».