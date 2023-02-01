Склад с пластиком загорелся в подмосковном Нахабине

Огонь охватил склад с пластиком в подмосковном поселке Нахабине. Этой информацией поделились в пресс-центре МЧС России.
В сообщении сотрудников экстренных служб сказано, что информация о пожаре поступила в 20:28. Согласно предварительным данным, внутри объекта находится вторсырье, пластик, передает ТАСС.
После прибытия спасателей площадь пожара составляла 700 квадратных метров. Однако спустя короткий промежуток времени этот показатель увеличится до 1,4 тыс. «квадратов». В ликвидации возгорания принимают участие 37 человек и 11 единиц техники. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.