Склад с пластиком загорелся в подмосковном Нахабине

После прибытия спасателей площадь пожара составляла 700 квадратных метров. Однако спустя короткий промежуток времени этот показатель увеличится до 1,4 тыс. «квадратов». В ликвидации возгорания принимают участие 37 человек и 11 единиц техники. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.