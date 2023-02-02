Вассерман объяснил стремление Бразилии и Аргентины к экономической независимости от США

Разные страны мира стремятся обрести экономическую независимость от США. И к этому их подтолкнули сами американцы, которые чрезмерно злоупотребляли востребованностью своей национальной валюты в международной торговле.
Об этом в авторской колонке на сайте «РЕН.тв» рассуждает депутат Госдумы РФ, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, комментируя решение властей Бразилии и Аргентины начать разрабатывать новую единую валюту, к которой со временем, возможно, захотят присоединиться и другие латиноамериканские государства.
Как напоминает для начала Вассерман, ценность валюты всегда определяется теми товарами и услугами, которые за нее можно приобрести напрямую. И пока долларами оплачивалась вся международная торговля, доллар оставался самой устойчивой валютой.
«Но США злоупотребили своим положением, покрыли немалую долю своих затрат за чужой счет и вынудили остальных искать иные способы взаиморасчетов», – подчеркивает Вассерман.
В итоге президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости создать новую единую валюту, которая будет использоваться для взаиморасчетов между членами БРИКС и на общем южноамериканском рынке МеркоСур.
«Если бы все зависело от меня, мы бы всегда торговали с другими странами в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара», – цитирует Вассерман слова бразильского лидера, сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
При этом эксперт напоминает, что в результате проведенных четверть века назад либеральных реформ, Аргентина погрузилась в экономический кризис, из которого не может выбраться до сих пор. И ее национальная валюта не подходит для взаиморасчетов с другими странами.
«А вот единая для нескольких стран условная единица – как было в Европейском Союзе до девяносто девятого года – снизит риск в торговле. Для начала – Бразилии с Аргентиной», – объясняет Вассерман.
А механизм создания этой единой валюты будет обсуждаться уже в августе на встрече глав государств БРИКС. Об этом ранее заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
И хотя специалисты пророчат множество сложностей, с которыми будет связан переход к единой бразильско-аргентинской валюте, но «глаза боятся, а руки делают», уверен Вассерман.
По мере того как в мире нарастают политические разногласия, растет и стремление разных стран обрести экономическую независимость хотя бы от США. И в итоге мир начинает делится на самостоятельные валютные зоны, объясняет эксперт.
Так Латинской Америке действительно выгоднее создать собственную валюту, или присоединиться к группе БРИКС, чем оставаться задним двором Соединенных Штатов.
«Открытым текстом уверяю: новое международное разделение труда, не требующее узкой специализации целых стран, соответственно и систему обслуживания товарных потоков построит не на основе денег одной страны», – заключает Анатолий Вассерман.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров, подводя итоги встречи с президентом Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что Запад по отношению к развивающимся государствам сохраняет колониальную политику.