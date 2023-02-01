Белый дом: США готовы к работе с Россией по исполнению ДСНВ-3

Вашингтон продолжает выражать готовность к конструктивной работе с Москвой по исполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом сообщила заместитель помощника президента США Кара Аберкромби.
Она рассказала об этом во время мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями. Событие называлось «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями».
Недавно Госдеп отправил в американский конгресс сообщение, в котором было сказано, что он считает «блокирование» РФ инспекций из США нарушением договора СНВ-3.