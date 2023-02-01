Пригожин подтвердил освобождение села Сакко и Ванцетти: взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен подчеркнул, что населенный пункт был освобожден от украинских националистов штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» 1 февраля в 16:00. Пресс-служба компании «Конкорд» также опубликовала фотографию единственного уцелевшего дома в Сакко и Ванцетти. На кадре можно увидеть четверых «музыкантов», которые позируют на фоне кирпичного здания. При этом один из бойцов держит в руках гитару.