Пригожин подтвердил освобождение села Сакко и Ванцетти: взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль населенный пункт Сакко и Ванцетти. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что населенный пункт был освобожден от украинских националистов штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» 1 февраля в 16:00. Пресс-служба компании «Конкорд» также опубликовала фотографию единственного уцелевшего дома в Сакко и Ванцетти. На кадре можно увидеть четверых «музыкантов», которые позируют на фоне кирпичного здания. При этом один из бойцов держит в руках гитару.
Евгений Пригожин ранее прокомментировал слухи об оперативном окружении Бахмута. По его словам, под оперативным окружением подразумевается взятие под огневой контроль всех дорог, путей снабжения и эвакуации. Предприниматель подчеркнул, что в настоящее время Бахмут не находится в окружении.