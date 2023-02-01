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Бывший посол США в РФ Салливан счел конфликт на Украине «зияющей раной» Евросоюза

Политика
Бывший посол США в РФ Салливан счел конфликт на Украине «зияющей раной» Евросоюза

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан счел украинский кризис «зияющей раной» Европейского союза.

Соответствующую точку зрения экс-дипломат высказал в ходе своей речи на выступлении в Джорджтаунском университете. Из-за вооруженного противостояния Москвы и Киева на землях европейских стран будут и дальше применяться насильственные методы, с уверенностью добавил он.

«Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте», — подчеркнул Салливан.

Прежде экс-посол с уверенностью говорил, что Москва и дальше будет иметь статус крупного игрока на мировой арене.

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