Бывший посол США в РФ Салливан счел конфликт на Украине «зияющей раной» Евросоюза

Соответствующую точку зрения экс-дипломат высказал в ходе своей речи на выступлении в Джорджтаунском университете. Из-за вооруженного противостояния Москвы и Киева на землях европейских стран будут и дальше применяться насильственные методы, с уверенностью добавил он.