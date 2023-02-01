Захарова объяснила, кого США считают угрозой для себя

Комментируя эту новость, Мария Захарова иронично отметила, что американцам надо один раз честно прописать в своей доктрине, что угрозой для США будут объявлены все государства, которые опередят Америку хоть в чем-то хоть на сантиметр, хоть на миллиметр или даже на какие-то наночастицы. Также в список угроз будет включаться те, кто не захочет подчиниться воле США, и те, чьи представления о жизни хоть в чем-то отличаются от американских.