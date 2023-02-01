Захарова объяснила, кого США считают угрозой для себя

Соединенные Штаты твердят о «российской угрозе» на протяжении последних десяти лет. А в ближайшее время там поднимется еще и мощная информационная кампания о «китайской угрозе».
Об этом в авторской передаче на радио Sputnik рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, по словам которой американцы объявляют угрозой для себя любую страну, которая их в чем-то опережает, не подчиняется приказам или просто на них не похожа.
Ранее генерал ВВС США Майк Минихан приказал своим подчиненным быть готовыми к войне с Китаем. Об этом сообщили американские СМИ.
«Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», – процитировали журналисты служебную записку Минихана.
Комментируя эту новость, Мария Захарова иронично отметила, что американцам надо один раз честно прописать в своей доктрине, что угрозой для США будут объявлены все государства, которые опередят Америку хоть в чем-то хоть на сантиметр, хоть на миллиметр или даже на какие-то наночастицы. Также в список угроз будет включаться те, кто не захочет подчиниться воле США, и те, чьи представления о жизни хоть в чем-то отличаются от американских.
Если политики в Вашингтоне это честно пропишут, им же самим в будущем будет легче, уверена дипломат.
«Они один раз доктринально это заявят, напишут где-то на стеле, как в протовремена, в дохристианские… У них такая культура до сих пор распространена. Им надо камень поставить и написать три фразы: кто обгонит, кто не подчинится и кто непохожий – все те угроза. И закончить на этом все дебаты бесконечные про демократию, про свободу. Чтобы не вводить в заблуждение», – подчеркнула Захарова.
Исходя из этих параметров, Россию в американском информационном пространстве называют угрозой уже все последнее десятилетие, напомнила она.
Американцам так удобно: один раз объявить в информационном поле, что Россия – угроза, и потом повторять это вне зависимости от того, что происходит во взаимоотношениях с Москвой и даже от совместной деятельности по обеспечению безопасности
«Мы и коалицию антитеррористическую предлагали, а все были угрозой, и совместно уничтожали химическое оружие в Сирии, и проявляли совместную волю по другим направлениям, но все равно были угрозой, – напомнила Захарова. – Просто тезис один раз введен, чтобы не отвлекаться».
Но сейчас, по словам дипломата, на горизонте глобальной информационной пропагандистской волны в США уже появился Китай. И эта волна начнет подниматься теперь еще и в том направлении.
Сначала в американских СМИ будет проведена соответствующая подготовка, а затем поднимется «антикитайская волна».
«Пока, на мой взгляд, пропагандистски они не готовы, потому что Китай информационно защищен, внутреннее поле Китая защищено, у Китая неплохо выстроена работа вовне, есть ресурсы. Поэтому, видимо, они [американцы] берут время для глобальной подготовки. Но я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайской в недалеком будущем. Они готовятся, потому что с наскока взять нельзя», – добавила Захарова в заключение.
Напомним, ранее Мария Захарова резко ответила Белому дому, который обвинил Москву в нарушении российско-американского договора о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
Как подчеркнула Захарова, именно Соединенные Штаты сделали все, чтобы подорвать данное соглашение, в нарушении которого они теперь пытаются обвинить РФ.