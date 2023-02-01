Авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы между Петербургом и Пекином в феврале

Сейчас для путешествия в Пекин необходимо предъявить результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Его следует выполнить не более чем за 48 часов до посадки на борт. Туристам рекомендуют ознакомиться с эпидемиологическими правилами азиатской страны.