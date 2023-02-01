Авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы между Петербургом и Пекином в феврале

Прямые рейсы свяжут Санкт-Петербург и Пекин с 19 февраля. Перелеты будут осуществляться на самолетах китайской авиакомпании Hainan Airlines.
Воздушные суда Airbus A330-300 будут курсировать еженедельно. О запуске рейсов рассказали в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково в среду, 1 февраля.
«Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года», — говорится в сообщении.
Сейчас для путешествия в Пекин необходимо предъявить результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Его следует выполнить не более чем за 48 часов до посадки на борт. Туристам рекомендуют ознакомиться с эпидемиологическими правилами азиатской страны.