Strategic Culture: Москва применила метод «кипящей лягушки» для демилитаризации НАТО

По его мнению, еще до принятия решения по отправке танков Украине из ФРГ и США, члены НАТО забили тревогу по поводу истощенных военных запасов на фоне помощи Киеву. Пустеющие арсеналы стран НАТО могут быть частью сценария высшего военного руководства России по разоружению Североатлантического альянса, предположил Эскобар.