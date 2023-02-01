Strategic Culture: Москва применила метод «кипящей лягушки» для демилитаризации НАТО

Генштаб ВС РФ использует метод «кипящей лягушки» для разоружения НАТО. Такое мнение выразил бразильский политолог Пепе Эскобар в статье для Strategic Culture.
По его мнению, еще до принятия решения по отправке танков Украине из ФРГ и США, члены НАТО забили тревогу по поводу истощенных военных запасов на фоне помощи Киеву. Пустеющие арсеналы стран НАТО могут быть частью сценария высшего военного руководства России по разоружению Североатлантического альянса, предположил Эскобар.
Хитрость в том, что чрезмерная эскалация со стороны НАТО контролируется Генштабом ВС РФ, он грамотно рассчитывает, какие маневры быстрее исчерпают запасы западного вооружения, отмечает собеседник, передает «ПолитРоссия».
«Назовите это русской версией популярной аксиомы: лягушка в кипящем котле не понимает, что ее кипятят, пока она не квакнет», – объяснил политолог.
Экономические санкции Запада не сработали, и США сделали ставку на тяжелую бронетехнику. Хотя любой военный аналитик с IQ выше комнатной температуры понимает, что Leopard будут сожжены или, что препарированы российскими специалистами, резюмировал Эскобар.