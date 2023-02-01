Пользователи Сети посоветовали Дуде поделиться фантазиями о «капитуляции России» с Путиным

Президенту Польши Анджею Дуде нужно поделиться фантазиями о «капитуляции России» с коллегой из РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сделали пользователи Twitter.
Дуда сообщил, что во время последнего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он предложил подписать мирное соглашение с Москвой в Переяславе, когда «россияне на коленях приползут просить мира». Высказывание польского президента рассмешило пользователей Twitter.
«Давай, расскажи свои фантазии Владимиру Путину. В очередной раз пустые слова Дуды. Я не верю, что это произойдет», — возмутилась одна из читательниц.
«Просто сумасшедший парень», — добавил другой.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики.