Советник Зеленского Подоляк обвинил Twitter в падении популярности Украины

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заподозрил владельца Twitter Илона Маска в искусственном снижении популярности киевских чиновников в соцсети.
Политик сообщил о намеренной «пессимизации» связанных с Украиной страниц.
«Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно», — написал он.
Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск стал владельцем социальной сети в конце 2022 года. После этого в компании произошли массовые сокращения. Ранее бизнесмен неоднократно сообщал о своей проукраинской позиции.