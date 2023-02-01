Правозащитники российского ФБР призвали власти Франции вернуть на родину содержащихся в лагере Аль-Холь женщин

Власти Сирии и международные организации неоднократно призывали Францию забрать своих граждан из лагерей, однако данный процесс затягивается. К ноябрю 2022 года страна вернула лишь 35 детей и 32 женщины. При этом условия их содержания в лагерях представляют серьезную опасность для здоровья. Согласно статистическим данным, в 2021 году в сирийских лагерях погибли около 80 детей.