Правозащитники российского ФБР призвали власти Франции вернуть на родину содержащихся в лагере Аль-Холь женщин

Власти Франции отказывают женщинам и детям, содержащимся в сирийских лагерях Аль-Холь и Родж, в возвращении на родину. Об этом заявили правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями.
Представители Фонда подчеркнули, что с февраля 2019 года более 11 тысяч иностранных граждан стали заключенными в лагерях, расположенных на освобожденных от ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация) территориях Сирии. Все они подозреваются в причастности к организации. Среди заключенных есть и граждане Франции — 160 детей и 75 женщин, передает ФАН.
Власти Сирии и международные организации неоднократно призывали Францию забрать своих граждан из лагерей, однако данный процесс затягивается. К ноябрю 2022 года страна вернула лишь 35 детей и 32 женщины. При этом условия их содержания в лагерях представляют серьезную опасность для здоровья. Согласно статистическим данным, в 2021 году в сирийских лагерях погибли около 80 детей.
«Главными причинами смертности в лагерях Аль-Холь и Родж являются антисанитарные условия, которые ведут к распространению инфекционных болезней, недоступность медицинской помощи и нападения на жителей лагерей террористов», — говорится в тексте публикации, размещенной на сайте ФБР.
Правозащитники ФБР осудили халатность и пренебрежение жизнями своих граждан со стороны французских властей. Они призывают правительство страны немедленно вернуть на родину гражданок Франции и их детей, содержащихся в лагерях.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация