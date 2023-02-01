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Правозащитники российского ФБР призвали власти Франции вернуть на родину содержащихся в лагере Аль-Холь женщин

Общество
Правозащитники российского ФБР призвали власти Франции вернуть на родину содержащихся в лагере Аль-Холь женщин

Власти Франции отказывают женщинам и детям, содержащимся в сирийских лагерях Аль-Холь и Родж, в возвращении на родину. Об этом заявили правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями.

Представители Фонда подчеркнули, что с февраля 2019 года более 11 тысяч иностранных граждан стали заключенными в лагерях, расположенных на освобожденных от ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация) территориях Сирии. Все они подозреваются в причастности к организации. Среди заключенных есть и граждане Франции — 160 детей и 75 женщин, передает ФАН.

Власти Сирии и международные организации неоднократно призывали Францию забрать своих граждан из лагерей, однако данный процесс затягивается. К ноябрю 2022 года страна вернула лишь 35 детей и 32 женщины. При этом условия их содержания в лагерях представляют серьезную опасность для здоровья. Согласно статистическим данным, в 2021 году в сирийских лагерях погибли около 80 детей.

«Главными причинами смертности в лагерях Аль-Холь и Родж являются антисанитарные условия, которые ведут к распространению инфекционных болезней, недоступность медицинской помощи и нападения на жителей лагерей террористов», — говорится в тексте публикации, размещенной на сайте ФБР.

Правозащитники ФБР осудили халатность и пренебрежение жизнями своих граждан со стороны французских властей. Они призывают правительство страны немедленно вернуть на родину гражданок Франции и их детей, содержащихся в лагерях.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
#фонд борьбы с репрессиями #франция #Эммануэль Макрон #лагерь