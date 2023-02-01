Дуда намерен предложить НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до июля

Варшава хочет, чтобы Североатлантический альянс предоставил Киеву гарантии безопасности до середины лета текущего года. Позицию польского государства озвучил его лидер Анджей Дуда.
Политик заявил, что соответствующий договор стоит подготовить до начала саммита военного блока, который намечен на июль 2023 года. Речь президента Польши была показана в эфире местного телевидения.
«Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО», — сказал Дуда.
Глава польского государства также выразил надежду на то, что Украина в конечном счете станет членом Альянса.