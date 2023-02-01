Как развиваться в IT-индустрии: семь советов от команды соцсети ЯRUS

Сегодня специалисты IT-сферы являются одними из наиболее востребованных на рынке труда. Однако крупные проекты требуют продвинутых навыков и большого опыта. Команда социальной сети ЯRUS поделилась рекомендациями, которые позволят младшему специалисту поднять свой квалификационный уровень.
Во-первых, необходимо всегда изучать новую информацию о программировании и веб-разработке. Во-вторых, двигаться вперед будет проще с ментором. Он поможет вам найти нужное направление и вдохновит идеями.
В-третьих, следует работать над навыками и регулярно практиковаться. В-четвертых, будущему квалифицированному специалисту полагается всегда быть в курсе новинок индустрии. Важно следить за тенденциями и новостями.
Пятым шагом станет создание сети контактов из IT-окружения. Следующий совет — подбор грамотных онлайн-курсов. Они помогут структурировать и «отсеять» ненужную информацию.
«Все равно придется набивать руку самостоятельно», — комментирует замдиректора по операционной части соцсети Наталья Корнеева.
Использование бесплатных материалов для самостоятельного изучения — еще один совет для желающих погрузиться в IT-сферу. В заключение, команда ЯRUS также предлагает свои услуги, приглашая на стажировку по разработке соцсетей.