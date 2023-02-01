«Запад сам доигрался». Митрахович назвал нефтяные санкции против РФ стратегическим просчетом

Запад, который ранее сам приучил весь мир играть по своим правилам, теперь эти правила нарушает, подрывая таким образом доверие к себе у других стран. То есть действует очень недальновидно со стратегической точки зрения.
Такое мнение в разговоре с информационным порталом Baltnews высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
С 1 февраля в России вступают в силу контрмеры против стран, согласившихся присоединиться к западному «потолку цен» на российскую нефть. Отечественным экспортерам черного золота теперь запрещено поставлять ресурс недружественным государствам.
Хотя на первом этапе особенных изменений действие этих контрмер не принесет, считает Митрахович. Ведь российским компаниям и самим нужно время на адаптацию к новым реалиям и перестройку экспортной логистики.
«Я думаю, правительство заинтересовано в том, чтобы помочь компаниям адаптироваться, а не мешать им. По факту у нас будет наблюдаться что-то по типу презумпции невиновности компаний, и правительство не будет их лишний раз третировать, если эти компании продолжают пользоваться услугами западных перевозчиков. Надо, чтобы этот процесс прошел постепенно», – полагает эксперт-энергетик.
При этом он указал на уже происходящие заметные изменения. Так, по данным ряда аналитиков, еще несколько недель назад доля российской нефти, перевозящейся морским путем силами компаний, зарегистрированных за границей, составляла более двух третей. Сейчас таких перевозок не более трети от общего объема. И это, подчеркивает Митрахович, уже является большим успехом.
А в феврале, напоминает эксперт, не только начинают действовать российские контрмеры, но и с 5 числа, вступит в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефтепродуктов из РФ. А также дополнительно будет введен и потолок цен на российские нефтепродукты.
«Полоток цен ограничивает возможности российских компаний использовать западную логистическую инфраструктуру, то есть западных перевозчиков, западных страховщиков, западных трейдеров, – объясняет эксперт. – Во многом Запад сам доигрался. Сначала подсадил Россию на зависимость от своих сервисов, а теперь сказал: "Все, мы вас от этих сервисов отрезаем". Тем самым он спровоцировал Россию на создание своей собственной инфраструктуры. Это уже происходит на наших глазах».
Получается, что Запад сам разрушает выгодную ему же систему, которую он ранее выстраивал.
В какой-то момент сложилась ситуация, когда весь мир в сфере торговли энергоресурсами пользовался только западной инфраструктурой. Цены на них определялись на западных биржах, а поставщики были обязаны пользоваться услугами западных консультантов и западными страховками.
Но теперь, глядя на введенные Западом масштабные санкции и ограничения, многие страны задумываются о том, чтобы иметь собственных перевозчиков и страховщиков, свои ценовые агентства, и использовать при расчетах национальные валюты.
«В этом смысле слова, мне кажется, стратегически Запад проигрывает, – рассуждает Митрахович. – Поставьте себя на место Саудовской Аравии, где гарантии, что завтра не будут введены против Саудовской Аравии по типу тех, которые были введены против России? Или что завтра эти меры не будут введены против китайских промышленных товаров, или африканских сельскохозяйственных, или против Южной Америки».
Уже все в мире поняли, что беспредел, который Запад творит по отношению к России, может в любой момент развернуться и против других стран. И в этой ситуации доверие к якобы соблюдающему правила Западу стремительно падает, заключил Митрахович.