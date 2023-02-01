«Запад сам доигрался». Митрахович назвал нефтяные санкции против РФ стратегическим просчетом

При этом он указал на уже происходящие заметные изменения. Так, по данным ряда аналитиков, еще несколько недель назад доля российской нефти, перевозящейся морским путем силами компаний, зарегистрированных за границей, составляла более двух третей. Сейчас таких перевозок не более трети от общего объема. И это, подчеркивает Митрахович, уже является большим успехом.