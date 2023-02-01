В Сети высмеяли фотографию эстонского премьера Каллас с песочной скульптурой Зеленского

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас опубликовала фотографию на фоне песочной скульптуры украинского президента Владимира Зеленского. Снимок спровоцировал волны негодования в Сети.
Под фотографией она написала, что эстонцы продолжают поддерживать украинцев. Примером этого стала песчаная скульптура, слепленная в парке Свободы.
«Местные жители в Тырве устроили Парк свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского», — написала она в соцсетях.
Однако пользователи усомнились в том, что песчаная скульптура помогает украинцам. Они также задались вопросом, сколько просуществует композиция с учетом климата и погоды.