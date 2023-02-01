«Воскресить и простить». Власти Коннектикута планируют оправдать салемских ведьм

В течении многих лет она подвергалась пыткам со стороны местного священника, который избивал ее, пока женщина, наконец, не признала свою вину. Кроме того, служитель церкви добился от нее признания в «нечистоте с мужчинами». Служанка была повешена после рождения ребенка от мужчины, за которым она не была замужем.