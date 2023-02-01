«Воскресить и простить». Власти Коннектикута планируют оправдать салемских ведьм

Спустя 375 лет со дня казни Салемских ведьм историки-любители из Коннектикута потребовали от американских властей посмертного оправдания для осужденных. Об этом сообщили журналисты американского издания Associated Press.
Обозреватели уточнили, что данные просьбы не новы, но они стали заметнее, поскольку многие любители генеалогии находят у себя дальних родственников, которые пострадали от знаменитой «охоты на ведьм».
«Они говорят о том, как это преследовало их семьи из поколения в поколение, и что они хотели бы, чтобы кто-то просто сказал: "Эй, это было неправильно"», — прокомментировала требование представитель штата Коннектикут Джейн Гарибей.
Чиновница уточнила, что инициировала принятие резолюции об освобождении от ответственности родственников обвиненных ведьм в восьмом и девятом поколениях.
Ее примеру последовали и другие штаты и даже государства. В 2022 году премьер-министр Шотландии принес официальные извинения примерно 4000 шотландцам, которых обвиняли в колдовстве вплоть до 1736 года. Стоит отметить, что около 2500 тысяч из них были казнены.
Напомним, что суды над ведьмами из Коннектикута проводились в середине XVII века. В каждой колонии Новой Англии колдовство считалось тягчайшим преступлением.
«Любой мужчина или женщина, являющиеся Ведьмой, то есть имеющие связь или консультировавшиеся со знакомым духом, должны быть преданы смерти», — гласило законодательство.
Историки считают, что причиной такого жесткого нрава английских поселенцев были тяжелые условия жизни в колониях. Частые эпидемии, наводнения, холодные зимы и голод, которые быстрыми темпами сокращали население, порождали особую атмосферу страха и трепета внутри крайне религиозного маленького сообщества. Обвинения начинались со ссоры, смерти скота или детей, или даже масла, которое не удавалось взбить.
Большая часть подвергнувшихся казни были бедными матерями-одиночками. Одним из самых каноничных случаев произошел со служанкой в городе Уэзерсфилд Мэри Джонсон, которую уличили в «знакомстве с дьяволом».
В течении многих лет она подвергалась пыткам со стороны местного священника, который избивал ее, пока женщина, наконец, не признала свою вину. Кроме того, служитель церкви добился от нее признания в «нечистоте с мужчинами». Служанка была повешена после рождения ребенка от мужчины, за которым она не была замужем.
«Важно исправить ошибки прошлого, чтобы мы учились на них и двигались дальше, а не повторяли эти ошибки», — заявил один из потомков салемских ведьм Джошуа Хатчинсон из Прескотт-Вэлли.
Ранее стало известно, что западные компании-гиганты наводят свои порядки в Сети, блокируя неугодный им контент.