В 2007 году в ходе своего выступления глава РФ подчеркнул, что украинская территория является «самой красной из всех красных линий». Сменявшие друг друга представители власти в США в первую очередь ответственны за создание условий, в которых началось вооруженное противостояние Москвы и Киева, резюмировал эксперт.