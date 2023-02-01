Истинная причина украинского кризиса заключается в игнорировании западными лидерами слов российского президента Владимира Путина в Мюнхене. Об этом с уверенностью заявил обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон.
В 2007 году в ходе своего выступления глава РФ подчеркнул, что украинская территория является «самой красной из всех красных линий». Сменявшие друг друга представители власти в США в первую очередь ответственны за создание условий, в которых началось вооруженное противостояние Москвы и Киева, резюмировал эксперт.
Кремль не намерен терпеть и сидеть сложа руки в то время, как Белый дом продолжает накачивать оружием украинскую армию, подчеркнул Петерсон.