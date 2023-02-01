Евросоюз намерен принять новый пакет антироссийских санкций в феврале

Журналисты раскрыли планы Европейского союза по введению очередных антироссийских ограничений на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом представителям СМИ стало известно из источника, близкого к ситуации.
По словам информатора, новые санкции запланированы на февраль.
«Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале», — указал источник в процессе общения с журналистами.
Ранее сообщалось, что указ российского президента об ответе на введение потолка цен на нефть распространяется и на уже заключенные контракты. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.