В Traffic News рассказали о техническом превосходстве российского танка «Армата» над Leopard 2

Российский танк Т-14 «Армата» по всем характеристикам превосходит немецкий Leopard 2. Об этом говорится в статье издания Traffic News.
Военные эксперты отмечают, что бронемашина ВС РФ имеет необитаемую башню, а сам танковый экипаж размещается в хорошо защищенном бронированном корпусе. Подобное решение снимает эргономические ограничения и дает возможность разместить в блоке дополнительные системы.
«Сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2», — уточнили японские обозреватели.
Кроме этого, на вооружении «Арматы» имеется 125-миллиметровая пушка, способная вести огонь снарядами 2А48-1М, пробивная способность которых составляет 1000 миллиметров RHA. В тоже время у танков Leopard показатель бронепробиваемости только 750 миллиметров, констатировали в авторы издания.