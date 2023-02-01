В Traffic News рассказали о техническом превосходстве российского танка «Армата» над Leopard 2

Кроме этого, на вооружении «Арматы» имеется 125-миллиметровая пушка, способная вести огонь снарядами 2А48-1М, пробивная способность которых составляет 1000 миллиметров RHA. В тоже время у танков Leopard показатель бронепробиваемости только 750 миллиметров, констатировали в авторы издания.