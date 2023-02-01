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Политолог Баширов оценил опыт Путина в спецслужбах на фоне предстоящего послания Федсобранию

Политика
Политолог Баширов оценил опыт Путина в спецслужбах на фоне предстоящего послания Федсобранию

Работа над посланием российского президента Владимира Путина Федеральному собранию активно ведется в Кремле. Подготовку прокомментировал политолог Марат Баширов.

Он пояснил, что суть послания хранится за семью печатями. Известно лишь, что оно состоится. Дату обращения озвучат дней за 10 до «дня икс», отметил эксперт.

«Огромную роль здесь играет бэкграунд Владимира Путина в плане его опыта работы в спецслужбах. Он знает цену информации. Поэтому заранее мы ничего не узнаем», — высказался политолог Баширов в беседе с «Московским комсомольцем».

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля.

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