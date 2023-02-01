Четвертый сезон «Слуги народа». Что известно о волне обысков на Украине

Массовая «зачистка» должностных лиц на Украине продолжается: ГБР и СБУ проводят масштабные обыски у чиновников налоговой и таможенных служб, минобороны, а также среди олигархов и бывших служащих. Об этом сообщили местные СМИ.
Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что следственные меры проводятся по заданию президента Владимира Зеленского и это «только первый этап» — служба безопасности не планирует останавливаться на достигнутом.
Он объяснил, что Зеленский таким образом наносит «глобальный удар по внутреннему врагу»: предателям, агентам российских спецслужб, представителям организованной преступности, коррупционерам, подрывающим экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса.
Налоговая и таможня
Сотрудники Государственного бюро расследований подозревают руководство налоговой службы в незаконном получении НДС из государственного бюджета — в теневой оборот попали более 30 млрд гривен. Под пристальным вниманием спецслужб оказалась исполняющая обязанности начальника инспекции Оксана Датий, у которой обнаружили целый «список желаний».
В этом перечне свое место нашли такие мечты: получить сумочку Hermes, люксовые часы Breguet, миллион долларов США, соболиную шубу, отдых в Лондоне и на Мальдивах для двоих, а также гарантии карьерного роста. Часть желаний, по всей видимости, сбылись — «Политика Страны» опубликовала фото чиновницы в платье от Dolce&Gabbana с дорогостоящими часами на запястье.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла нескромный список «скудоумием бандеровцев», саркастично прокомментировав «появление нового вида доказательной базы». Тем не менее следователи обнаружили у Датий и другие материальные ценности: 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, дорогие украшения, два автомобиля за 150 тысяч долларов, три квартиры в Киеве общей стоимостью миллион долларов, а также дом в пригороде столицы.
По результатам обысков у руководящего состава таможенной службы данных нет, однако глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил, что всю «верхушку» инспекции ожидает увольнение.
«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.
Позже народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подтвердил увольнение главы таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей: Александра Щуцкого и Руслана Черкасского. Исполняющим обязанности начальника теперь будет заместитель отставного главы Сергей Звягинцев.
Минобороны
Во время обысков у бывшего директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдана Хмельницкого обнаружили еще более интересные «ценности» — автомат Калашникова и боеприпасы калибра 7.62 к нему.
Статус фигуранта уголовного дела наряду с другими чиновниками он получил после громкого скандала с закупками продовольствия по завышенным ценам для бойцов ВСУ — тогда был уволен замминистра ведомства Вячеслав Шаповалов. Однако теперь идут разбирательства других эпизодов.
Хмельницкого подозревают в покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. Шаповалова в действиях, которые привели к нехватке средств индивидуальной защиты на более чем 1 млрд гривен, а бывшего замглавы «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко в злоупотреблении должностными обязанностями и получении госсредств на сумму более 1,3 млн долларов.
Бизнес
Члена запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бизнесмена Вадима Столара также заподозрили в правонарушениях — ему вменяют «финансирование терроризма». По данным «Страна.ua», сотрудники правоохранительных органов провели обыски еще 31 января.
Газета «Зеркало недели» пишет, что они прошли в фондах депутата и партнера Столара по бизнесу — президента компании «Киевгорстрой» Игоря Кушнира. Сам же предприниматель вернулся на Украину после начала СВО, после чего ему оперативно запретили выезд за пределы государства.
С обысками пришли и к одному из богатейших бизнесменов страны Игорю Коломойскому. По данным местных изданий, расследование связано с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте», растратами на 40 млрд гривен и уклонением от уплаты таможенных платежей.
«Украинский олигарх Коломойский, сделавший Зеленского президентом, теперь сдан своим протеже американцам. Фото во время обыска у Коломойского дома. То же ждет и Зеленского? Для него, увы — нет. Его просто убьют, чтобы потом сделать из него икону борца с Россией», — предположил политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».
Позже СБУ сообщила, что разоблачила масштабные схемы присвоения денег бывшим менеджментом компаний. Ведомство подтвердило уклонение от налогов и отмывание средств. Зафиксировано десять эпизодов преступной деятельности.
МВД Украины
«Искать предателя» пришли и к бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову. Расследование ведется по делу о крушении вертолета в Броварах 18 января. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе действующий министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сообщил Аваков.
Напомним, что после семи лет на посту главы МВД Аваков ушел в отставку в июле 2021 года, заявив, что не намерен участвовать в том, с чем он не согласен.
Сотрудники СБУ также обыскали несколько киевских строительных компаний, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и бывшим депутатом Тарасом Козаком по подозрению в обходе санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины, Евросоюза и США.
Комментируя следственные действия, политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов в своем Telegram-канале охарактеризовал происходящее на Украине «реалити-шоу» и очередным сезоном «Слуги народа», между строк отмечая абсурдность ряда подозрений. Также эксперт намекнул на антисемитизм в стране и «зачистку» перед президентскими выборами.
Мария Захарова и вовсе предложила провести обыски политических «элит» по делу о «крушении всей Украины и последующем мародерстве». Впрочем, как пообещал глава СБУ Василий Малюк, следственные мероприятия 1 февраля — лишь первый этап.
Ранее «Политика Сегодня» писала про «неделю отставок», когда только за одни сутки должностей лишились более десяти лиц — подробности в нашей статье.