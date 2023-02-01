Четвертый сезон «Слуги народа». Что известно о волне обысков на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла нескромный список «скудоумием бандеровцев», саркастично прокомментировав «появление нового вида доказательной базы». Тем не менее следователи обнаружили у Датий и другие материальные ценности: 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, дорогие украшения, два автомобиля за 150 тысяч долларов, три квартиры в Киеве общей стоимостью миллион долларов, а также дом в пригороде столицы.