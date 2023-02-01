Fox News: Байден чуть не сломал руку журналистке во время интервью

Однако телеведущие заметили, что Байден в очередной раз совершил ошибку, перепутав введение чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса и дебаты вокруг статьи Title 42, которая предполагает депортацию мигрантов, пострадавших от пандемии, обратно на родину.