Fox News: Байден чуть не сломал руку журналистке во время интервью

Президент США Джо Байден с силой схватил женщину-репортера NBC за руку во время ответа на вопрос о ситуации с COVDI-19. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News.
Во время общения с прессой американский лидер заявил, что правительство Соединенных Штатов прекращает действие чрезвычайного положения в сфере скорой помощи, которое было введено администрацией экс-президента Дональда Трампа в начале пандемии коронавируса.
«Чрезвычайная ситуация с COVID-19 закончится, когда Верховный суд это согласует. <…> Мы продлили его до 15 мая, чтобы убедиться, что мы все сделаем [правильно — прим. ред.]. Вот и все. За этим вообще ничего нет», — сказал глава государства.
Однако телеведущие заметили, что Байден в очередной раз совершил ошибку, перепутав введение чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса и дебаты вокруг статьи Title 42, которая предполагает депортацию мигрантов, пострадавших от пандемии, обратно на родину.
Ранее стало известно, что американские соцсети и СМИ покрывают президента США Джо Байдена на фоне скандалов, порочащих его репутацию.