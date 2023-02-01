Нардеп Гончаренко сообщил о скорой отставке главы МО Украины Резникова

Ходят слухи, что министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост. Такой информацией поделился Народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, также ведутся разговоры, что Резников может быть назначен главой Министерства юстиции Украины. Соответствующую публикацию политик сделал в своем Telegram-канале.
«Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока не ясно», — пишет Гончаренко.
Ранее украинские власти отстранили от должности и. о. главы таможни Вячеслава Демченко и двух его заместителей — Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.