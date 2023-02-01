Специалисты Росстата заявили о снижении численности населения России

Специалисты ведомства подчеркнули, что в настоящее время численность населения России составляет примерно 146 424 729 человек. При этом сотрудники Росстата не учли численность населения новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Городское население России составляет около 109,6 миллиона человек, сельское население — 36,8 миллиона человек.