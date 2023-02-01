Специалисты Росстата заявили о снижении численности населения России

Численность населения России снизилась на 555 332 человека за последний год. Об этом заявили представители Федеральной службы государственной статистики (Росстат). По их словам, это лишь предварительные данные.
Специалисты ведомства подчеркнули, что в настоящее время численность населения России составляет примерно 146 424 729 человек. При этом сотрудники Росстата не учли численность населения новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Городское население России составляет около 109,6 миллиона человек, сельское население — 36,8 миллиона человек.
Отмечается, что в исследовании были учтены данные, полученные в ходе переписи населения. К ним были добавлены статистические данные по числу родившихся и прибывших, а также вычтены числа умерших и выбывших.