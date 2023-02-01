Президент Польши Дуда объяснил отказ передать Украине истребители

Польша не станет отправлять на Украину истребители во избежание ослабления оборонного потенциала страны. Соответствующее заявление сделал президент республики Анджей Дуда.
Глава государства отметил, что Варшава готова поддерживать Киев, но без передачи вооружения.
«Мы помним, что сдерживание будет успешно, если мы в состоянии себя защитить, когда имеем военный потенциал», — сказал Дуда, напомнив о безопасности Польши в рамках НАТО.
Ранее стало известно, что Германия и США передадут Украине немецкие и американские танки Leopard и Abrams.