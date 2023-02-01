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Кабмин Украины уволил верхушку государственной таможенной службы страны

Политика
Кабмин Украины уволил верхушку государственной таможенной службы страны

Исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский лишились своих должностей. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал депутат парламента страны Алексей Гончаренко.

Он также сообщил, что и. о. главы ведомства станет заместитель председателя Сергей Звягинцев.

«Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и. о. Демченко и его замы Щуцкий и Черкасский», — написал Гончаренко.

Стоит отметить, что в конце января на Украине начались масштабные чистки в руководстве страны. Так среди уволенных чиновников оказался Андрей Кулеба, глава Киевской областной государственной администрации.

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