Кабмин Украины уволил верхушку государственной таможенной службы страны

Исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский лишились своих должностей. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал депутат парламента страны Алексей Гончаренко.
Он также сообщил, что и. о. главы ведомства станет заместитель председателя Сергей Звягинцев.
«Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и. о. Демченко и его замы — Щуцкий и Черкасский», — написал Гончаренко.
Стоит отметить, что в конце января на Украине начались масштабные чистки в руководстве страны. Так среди уволенных чиновников оказался Андрей Кулеба, глава Киевской областной государственной администрации.