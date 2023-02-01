Кабмин Украины уволил верхушку государственной таможенной службы страны

Исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский лишились своих должностей. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал депутат парламента страны Алексей Гончаренко.