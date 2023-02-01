Пригожин рассказал о реальной обстановке в Бахмуте

Предприниматель Евгений Пригожин опроверг сообщения о том, что город Бахмут на севере Донецкой Народной Республики взят в оперативное окружение.
В комментарии журналистам, который приводит пресс-служба компании «Конкорд», он заверил, что когда ситуация изменится, прессу об этом непременно уведомят.
«Оперативное окружение — это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника. На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают», — рассказал бизнесмен.
Он также уточнил, что не следует путать оперативное окружение с зачисткой, подразумевающей полный контроль над населенным пунктом и требующей тщательной проверки всей локаций, где могут скрываться диверсанты противника.
Ранее Пригожин сообщал, что в Бахмуте бойцы ЧВК «Вагнер» нашли тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями рук. Таким образом ВСУ пытались скрыть личности убитых.