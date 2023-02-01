«Процесс уже запущен». Дудчак предсказал неизбежный конец паразитирования доллара

Соединенные Штаты слишком долго паразитировали на экономиках других стран, и сейчас там понимают, что запущенный процесс дедолларизации положит этому конец. Поэтому в Вашингтоне и развязывают по всему миру конфликты в надежде отодвинуть как можно дальше во времени момент, когда доллар перестанет быть мировой резервной валютой.