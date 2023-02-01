«Процесс уже запущен». Дудчак предсказал неизбежный конец паразитирования доллара

Соединенные Штаты слишком долго паразитировали на экономиках других стран, и сейчас там понимают, что запущенный процесс дедолларизации положит этому конец. Поэтому в Вашингтоне и развязывают по всему миру конфликты в надежде отодвинуть как можно дальше во времени момент, когда доллар перестанет быть мировой резервной валютой.
Такое мнение в беседе с информагентством iReactor высказал политолог и экономист Александр Дудчак.
Ранее американский экономический и политический обозреватель Крейг Робертс, работавший в Белом доме при администрации президента Рональда Рейгана, написал у себя на сайте, что, если мир откажется от нефтедоллара, Соединенные Штаты ждет катастрофа.
При этом Робертс подчеркнул, что о намерениях перевести расчеты за нефть на национальную валюту чтобы обезопасить себя от возможных санкций со стороны Вашингтона ранее сообщили сразу несколько нефтедобывающих стран, включая и Саудовскую Аравию.
Глава Министерства финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан действительно ранее заявлял, что королевство открыто для использования отличных от доллара валют в качестве платежей за черное золото. По его словам, перевод оплаты нефти на национальную валюту будет способствовать укреплению и так прочного сотрудничества Саудовской Аравии с мировыми экономиками.
Также на эту тему высказалась и член конгресса США Марджори Тэйлор Грин, которая отметила, что Россия наглядно продемонстрировала возможность процветать и активно торговать без использования доллара и без дружбы с США. И этому примеру России, по мнению конгрессвумен, могут последовать многие страны.
А аналитики китайского издания Sohu еще в начале текущего года сообщили, что в Белом доме до последнего не верили в то, что другие страны последуют за Россией и откажутся от использования доллара. И то, что это все-таки произошло, стало для Вашингтона неожиданностью.
Как отметил по этому поводу Александр Дудчак, к настоящему времени дедолларизация мировой экономики стала практически неизбежной.
«Процесс уже запущен. Конечно, все идет не так быстро, как хотелось бы нам, но намного быстрее, чем хотелось бы США. И судя по всему, это большая угроза для экономики США, потому что, благодаря доллару, они долгое время паразитировали на экономиках всего земного шара», – добавил эксперт.
На Вашингтон, по его словам, ощутимо давит процесс отказа от использования доллара при международных расчетах, который приобретает вид «нарастающей лавины». Американскому руководству в этой ситуации остается только готовиться к худшему и фиксировать все новые катастрофические сигналы.
«Для них быть не на первом месте означает быть на последнем. США выискивают достаточно эффективные способы перенести этот процесс на долгие годы, поэтому и развязывают конфликты по всему миру», – отметил Александр Дудчак в заключение.
Напомним, ранее экономист Владислав Серов спрогнозировал, что среднегодовой курс российской валюты по итогам 2023 года составит примерно 63 рубля за доллар.
Этому, по мнению аналитика, поспособствует ослабление позиций доллара на глобальном рынке, инфляция в США и слабый спрос на американскую валюту в РФ из-за санкций и ограничений движений капитала.