Депутат Пискарев назвал законодательство РФ вакциной против идеологических диверсий

Российское законодательство является эффективной вакциной в борьбе с идеологической пандемией, которую намереваются создать в стране ряд недружественных государств. Такое мнение высказал глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной неправительственную организацию Литвы «Форум свободной России». Пискарев в ходе беседы с журналистами Федерального агентства новостей сказал, что эта НПО включает в себя идеологических диверсантов, которые пытаются не только опорочить российскую армию, но и дестабилизировать ситуацию в стране.
«Против идеологической пандемии, которую они пытаются посеять в России, есть хорошая вакцина в виде нашего законодательства. Деятельность этих очернителей-русофобов давно нужно было признать нежелательной, и сегодня Генпрокуратура приняла ожидаемое и назревшее решение», — уточнил депутат.
Ранее литовское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что дальнейшая работа российских посольств в Европе «не имеет смысла».