Депутат Пискарев назвал законодательство РФ вакциной против идеологических диверсий

Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной неправительственную организацию Литвы «Форум свободной России». Пискарев в ходе беседы с журналистами Федерального агентства новостей сказал, что эта НПО включает в себя идеологических диверсантов, которые пытаются не только опорочить российскую армию, но и дестабилизировать ситуацию в стране.