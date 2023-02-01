Consortium News: истеричные призывы поддержать Украину показали панику США

Де-факто, по его словам, Запад объявил России войну и столкнулся с тем, что она пошла не по намеченному плану. Соединенным Штатами и их союзникам так и не удалось чужими руками достичь поставленных целей, и при этом они оказались перед угрозой глобального конфликта и прямого столкновения с Россией.