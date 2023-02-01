Consortium News: истеричные призывы поддержать Украину показали панику США

Развязанная Западом конфронтация с Россией на территории Украины пошла не по плану и нынешние успехи российской спецоперации вызвали в Соединенных Штатах настоящую панику. Именно с этим и связаны истеричные призывы Вашингтона предоставить Киеву современные вооружения.
Такое мнение в материале для американского издания Consortium News высказывает журналист Крис Хеджес. Перевод статьи на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
По мнению автора, США, с самого начала украинского конфликта поставляющие Киеву большое количество вооружений, стремятся восстановить свое влияние в мире и ослабить Россию.
«Украина – еще одна неудачная попытка США восстановить свою глобальную гегемонию», – считает Крис Хеджес.
После того, как Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию, конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине в общей сложности на 113 миллиардов долларов. Часть этой колоссальной суммы пошла на оружие и боеприпасы для ВСУ.
Кроме того, к предоставлению военной помощи Киеву присоединились и партнеры Соединенных Штатов по военному блоку НАТО, напоминает журналист. К настоящему времени в снабжении Украины разного рода вооружениями принимают участие 28 стран.
Причем киевскому режиму предоставляется военная техника, на освоение которой хотя бы на базовом уровне у украинских военных уйдут долгие месяцы или даже годы, отмечает Хеджес.
А между тем, исходя из опыта предыдущих конфликтов, которые спонсировали США, американские военные как правило не достигают успеха в обучении иностранцев обращению со сложной в эксплуатации современной военной техникой.
На тренировки афганской и иракской армий Пентагон в свое время потратил годы, но так и не добился желаемого результата. Чего-то подобного можно ждать и в случае с Украиной, предупреждает американец.
По мнению Хеджеса, власти США отдают себе отчет в этих проблемах, но тем не менее настаивают на том, чтобы предоставить киевскому режиму тяжелые танки и другую бронетехнику. Это свидетельствует о чувстве безысходности, которое охватило Вашингтон, о царящих там панике и отчаянии.
«Так зачем все это вливание высокотехнологичного оружия? Мы можем резюмировать это одним словом: паника», – рассуждает американский аналитик.
Де-факто, по его словам, Запад объявил России войну и столкнулся с тем, что она пошла не по намеченному плану. Соединенным Штатами и их союзникам так и не удалось чужими руками достичь поставленных целей, и при этом они оказались перед угрозой глобального конфликта и прямого столкновения с Россией.
Именно эта перспектива и пугает западных политиков больше всего.
И поэтому на фоне неспособности Украины сломить Россию и предыдущих неудач США на Ближнем Востоке Вашингтон вынужден продолжать закачивать все больше денег в военную машину. Близкие к истерике призывы американских политиков продолжать поддерживать Украину как «оплот демократии и свободы» – это ответ на очевидный упадок и гниение американской империи, заключает Хеджес.