Внешнеполитическое ведомство Швейцарии прокомментировало состояние диалога с официальной Москвой на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
Министерство иностранных дел заявило о пересмотре отношений с Россией в следующей внешнеполитической стратегии.
«Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке», — сказано в обнародованном МИД отчете о внешней политике за прошедший год.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России к переговорам по Украине, если киевский режим тоже хочет решить этот вопрос.