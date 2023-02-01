Татьяна Тарасова сообщила, что не знает о возможной ампутации пальцев Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала состояние тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова в больнице. По ее словам, олимпийскому чемпиону 2006 года постепенно становится лучше, а информация об ампутации ей неизвестна.