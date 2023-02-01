Татьяна Тарасова сообщила, что не знает о возможной ампутации пальцев Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала состояние тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова в больнице. По ее словам, олимпийскому чемпиону 2006 года постепенно становится лучше, а информация об ампутации ей неизвестна.
Костомаров продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии. Фигурист подключен к аппарату ИВЛ, а ряд СМИ ранее сообщил, что ему могут ампутировать пальцы из-за некроза тканей. Тарасова высказалась о здоровье спортсмена.
«Маленькими шажочками улучшается его состояние», — сообщила тренер в разговоре с телеканалом «360».
Тарасова уточнила, что находится на связи с лечащими врачами Костомарова. Однако тренер ничего не знает о возможной ампутации его пальцев.