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Матвиенко заявила о готовности Кремля к диалогу с киевским режимом

Политика
Матвиенко заявила о готовности Кремля к диалогу с киевским режимом

Кремль готов к решению украинского вопроса путем мирных переговоров. Об этом сообщила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.

Политика Москвы четкая и понятная, подчеркнула она. Соответствующее заявление сенатор сделала в среду, 1 февраля. В стране видят, что украинское правительство не планирует разрешать конфликт с помощью диалога, также добавила она.

«Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять», — указала Матвиенко.

Прежде стало известно, что Соединенные Штаты Америки подтвердили свое намерение продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму.

#матвиенко #россия #Украина