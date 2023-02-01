Матвиенко заявила о готовности Кремля к диалогу с киевским режимом

Кремль готов к решению украинского вопроса путем мирных переговоров. Об этом сообщила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.
Политика Москвы четкая и понятная, подчеркнула она. Соответствующее заявление сенатор сделала в среду, 1 февраля. В стране видят, что украинское правительство не планирует разрешать конфликт с помощью диалога, также добавила она.
«Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять», — указала Матвиенко.
Прежде стало известно, что Соединенные Штаты Америки подтвердили свое намерение продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму.