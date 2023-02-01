Аналитик Ярошенко: подрыв «Северного потока — 2» был выгоден США

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил администрацию президента Джо Байдена в причастности к подрывам «Северных потоков». С ним согласился глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, передает телеканал «360».
По мнению эксперта, «Северный поток — 2» был угрозой для США и Британии, ведь Германия могла стать важнейшим союзником России и газовым узлом, где бы устанавливалась цена и распределялись поставки российского газа. В этом случае геополитические интересы Вашингтона и Лондона оказались бы ущемлены.
Однако от подрывов российских газопроводов пострадали Германия, Нидерланды, Австрия и другие государства, которые планировали получать газ напрямую из России, а теперь вынуждены платить за транзит и покупать более дорогостоящий СПГ из США.