Аналитик Ярошенко: подрыв «Северного потока — 2» был выгоден США

По мнению эксперта, «Северный поток — 2» был угрозой для США и Британии, ведь Германия могла стать важнейшим союзником России и газовым узлом, где бы устанавливалась цена и распределялись поставки российского газа. В этом случае геополитические интересы Вашингтона и Лондона оказались бы ущемлены.