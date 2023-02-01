«Законодательно закрепить ответственность за аморальное поведение»: Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам выезжать на отдых за пределы страны, пока проводится спецоперация на Украине.
Кроме этого, предприниматель предложил ввести для парламентариев ответственность за аморальное поведение. Например, за злоупотребление предметами роскоши или недопустимые выходки родственников, передает пресс-служба компании «Конкорд».
«Многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит, часть из них открыто находится на территории недружественных стран», — говорится в письме Пригожина.
Также бизнесмен отметил, что подобные действия российских парламентариев наносят ущерб репутации государственной власти России.