«Законодательно закрепить ответственность за аморальное поведение»: Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам выезжать на отдых за пределы страны, пока проводится спецоперация на Украине.