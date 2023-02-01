Жителям Петербурга пообещали необычайно теплый февраль

Необычно теплый февраль, по словам синоптиков, ожидается почти на всей Европейской части России. Причем в Петербурге, Ленобласти и Карелии перегрев может превысить четыре градуса. Все потому, что регион продолжат осваивать атлантические циклоны. За счет их смещения в северных широтах в атмосфере будут преобладать южные воздушные потоки.