Жителям Петербурга пообещали необычайно теплый февраль

Санкт-Петербург встретит последний месяц зимы в условиях аномального тепла, заявили синоптики центра погоды «Фобос».
Необычно теплый февраль, по словам синоптиков, ожидается почти на всей Европейской части России. Причем в Петербурге, Ленобласти и Карелии перегрев может превысить четыре градуса. Все потому, что регион продолжат осваивать атлантические циклоны. За счет их смещения в северных широтах в атмосфере будут преобладать южные воздушные потоки.
Февраль выдастся теплым и в Москве. Синоптики не исключают, что столицу ждут оттепели. По их прогнозу, количество осадков в Москве в феврале окажется выше нормы.
Напомним, жители Петербурга с начала зимы сталкиваются с множественными сугробами, сосульками-убийцами, гололедицей и вызванными дефицитом техники многокилометровыми пробками. Во время последней прямой линии губернатор Александр Беглов обвинил санкции в провале зимней уборочной кампании в Северной столице. Поскольку февраль выдастся аномально теплым, не исключено, что горожане вновь столкнутся с лужами, слякотью и гололедицей.