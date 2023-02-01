Прокуратура потребовала ограничить доступ к казарме со статусом ОКН в Петербурге

Проблема реставрации исторических зданий стоит особенно остро в Санкт-Петербурге. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, чиновники Смольного сокращают средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии из-за нехватки средств. При этом команде губернатора Александра Беглова не всегда удается привлечь инвесторов, которые согласны отремонтировать дом «с историей». Пока чиновники медлят с решением проблемы, здания Петербурга продолжают разрушаться, подвергая опасности жителей и гостей Северной столицы, а город на Неве постепенно лишается своего уникального облика.