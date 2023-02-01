Запланированный визит госсекретаря США Блинкена в Китай взбесил читателей «Гуаньча»

Американскому госсекретарю Энтони Блинкену следует отказаться от планов посетить в ближайшее время Китай, так как эта поездка — пустая трата времени, а переговоры ни к чему не приведут. Так считают читатели портала «Гуаньча».
Ожидается, что глава Госдепа прибудет с официальным визитом в Пекин уже в феврале текущего года. Ранее его поездку подтвердил официальный представитель ведомства Нед Прайс. В то же время в МИД КНР неопределенно высказались о такой возможности.
Китайцы в свою очередь довольно резко отреагировали на информацию о запланированной поездке Блинкена в Пекин. Читатели «Гуаньча» выразили уверенность, что в ней нет никакой необходимости и призвали американского дипломата отказаться от этой идеи.
«Не приезжайте, это бессмысленная и пустая трата времени, энергии и денег ваших налогоплательщиков», — взбесился один из комментаторов.
«Кажется, американцы потерпели фиаско», — добавил другой.
Ранее американский генерал в отставке Джек Кин признал, что ВС США на сегодняшний день не готовы к войне с Китаем. Поэтому в случае вооруженного конфликта преимущество будет у Пекина.