Китайский лидер Си Цзиньпин призвал стимулировать потребление для подъема экономики

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал активнее стимулировать потребление, чтобы ускорить восстановление экономики после периода пандемии.
Лидер Китая указал, что страна должна всемерно расширять потребительский спрос, поддерживаемый доходами, передает ИА «Экспресс-Новости». Он призвал сосредоточиться на создании долгосрочных средств для расширения потребления, чтобы люди имели хорошую среду потребления с чувством выгоды.
Китаю также следует улучшать и расширять инвестиции в высокотехнологичные и стратегические развивающиеся отрасли. Страна будет регулировать и направлять здоровое развитие капитала и создавать благоприятные условия для инвестирования и укрупнения бизнеса.