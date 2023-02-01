Мельник намекнул Берлину на право Киева требовать от Германии большей помощи

Поддержка Украины со стороны Германии не ограничится одними танками. Такое мнение озвучил скандальный украинский дипломат Андрей Мельник, требуя от ФРГ больше оружия.
Он уверен, что Берлин обладает достаточными ресурсами, чтобы увеличить поставки оружия и бронетехники. Передачу Leopard для ВСУ он счел тяжелыми «танковыми родами», требуя в десять раз больше единиц.
«Мало дать 14 Leopard и потом сказать, что теперь нормально, мы выполнили свой моральный долг перед украинцами, можно спокойно спать», — заявил Мельник.
Ранее стало известно, что Испания планирует поставить Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4. Соответствующей информацией поделилось издание El País.