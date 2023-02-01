Журналисты нашли у Ксении Собчак долги по налогам

Долги по налогам обнаружены журналистами у экс-кандидата в президента, блогера Ксении Собчак. Две компании, к которым она имеет отношение, попали в список имеющих задолженность по налогам организаций.
Речь идет об ООО «Джун и Джулай» и ООО «Лидерс». Компании работают в рекламной сфере. Первая по итогам 2022 года заработала 38 млн, а вторая — 76 млн рублей. Собчак владеет 51%-ной долей в каждой организации. Остальная часть принадлежит Юлии Прудько, передает ФАН.
Как следует из Федеральной налоговой службы, ООО «Лидерс» задолжало чуть более 142 тыс. рублей. В отношении ООО «Джун и Джулай» закрыли производство из-за невозможности определить локацию должника.
Отметим, что помимо этих организаций Собчак также связана с тремя компаниями. Причем две из них относятся к ресторанной деятельности и доставке заказов.