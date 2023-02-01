Зеленский не смог отказаться от «привлекательного предложения» США в обмен на Коломойского

Напомним, что Белый дом давно «охотится» на Коломойского, которого пытался арестовать сначала в Швейцарии, а затем в Израиле. Олигарх в надежде, что его давний друг Владимир Зеленский поможет ему укрыться от США, спрятался на Украине. Изначально все шло по плану бизнесмена. Однако 1 февраля украинские спецслужбы провели в его особняке обыск и начали расследование по делу о коррупции.