Вашингтон сделал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому довольно привлекательное предложение, от которого он, вероятно, не смог отказаться. Это стало причиной начатого расследования в отношении бизнесмена Игоря Коломойского.
Напомним, что Белый дом давно «охотится» на Коломойского, которого пытался арестовать сначала в Швейцарии, а затем в Израиле. Олигарх в надежде, что его давний друг Владимир Зеленский поможет ему укрыться от США, спрятался на Украине. Изначально все шло по плану бизнесмена. Однако 1 февраля украинские спецслужбы провели в его особняке обыск и начали расследование по делу о коррупции.
Как пишет Федеральное агентство новостей, Вашингтон предложил главе украинского государства то, от чего он не смог отказаться в обмен на Коломойского. Примечательно, что именно благодаря финансовой помощи олигарха Зеленский не только поднялся по карьерной лестнице, но и встал у руля в Киеве.