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Украинские энергетики пожаловались на значительный дефицит в энергосистеме страны

Общество
Украинские энергетики пожаловались на значительный дефицит в энергосистеме страны

Значительный дефицит мощности по-прежнему сохраняется в энергосистеме Украины. Об этом сообщили специалисты национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Энергетики довели до областных энергораспределительных компаний лимиты потребления. Эти ограничения будут действовать в течение суток.

«Сохраняется значительный дефицит мощности», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Там также отметили, что в стране сохраняется уровень потребления электричества. В среду, 1 февраля, он остается таким же, как и во вторник, 31 января. Случаи превышения лимитов специалистами не зафиксированы, подчеркнули в «Укрэнерго».

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