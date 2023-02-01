Украинские энергетики пожаловались на значительный дефицит в энергосистеме страны

Значительный дефицит мощности по-прежнему сохраняется в энергосистеме Украины. Об этом сообщили специалисты национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Энергетики довели до областных энергораспределительных компаний лимиты потребления. Эти ограничения будут действовать в течение суток.
«Сохраняется значительный дефицит мощности», — говорится в сообщении «Укрэнерго».
Там также отметили, что в стране сохраняется уровень потребления электричества. В среду, 1 февраля, он остается таким же, как и во вторник, 31 января. Случаи превышения лимитов специалистами не зафиксированы, подчеркнули в «Укрэнерго».