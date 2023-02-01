Политолог Марков увидел в поведении Орбана попытку остановить западную эйфорию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всячески пытается остановить поток эйфории Запада по Украине. К такому мнению пришел политолог Сергей Марков.
Ранее глава венгерского правительства заявил, что победить Россию в украинском конфликте невозможно. При этом, как напомнил Марков, Орбан не идет в открытую против стран Запада, а просто высказывает то, о чем многие европейские лидеры боятся говорить.
«Орбан пытается остановить этот поток агрессивной эйфории со стороны Запада, который решил сокрушить Россию», — пояснил эксперт в комментарии изданию «Лента.ру».
По словам Маркова, премьер Венгрии дал Западу понять, что даже массовые поставки вооружений на Украину не позволят Киеву одержать победу.
Стоит отметить, что Орбан в настоящее время находится под санкциями ЕС. Именно поэтому, уверен политолог, глава правительства после своих скандальных заявлений может не опасаться каких-либо серьезных последствий.